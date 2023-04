Da Sassuolo al Sassuolo: Lovato si gode il riscatto e spera in una nuova chance Il difensore della Salernitana sabato è riuscito a dimostrare il suo valore

Da Sassuolo al Sassuolo. Matteo Lovato spera finalmente di aver chiuso il suo conto con la sfortuna e di aver imboccato la strada della rinascita. Il difensore della Salernitana sabato è tornato titolare, dando il suo contributo al convincente successo conquistato dal cavalluccio marino contro i neroverdi. Ad ottobre, nel match d'andata contro il Sassuolo, Lovato disputò la sua prima partita con la Salernitana, incappando in una giornata da dimenticare. Per il difensore arrivato a titolo definitivo dall'Atalanta fu l'inizio di un nuovo calvario, caratterizzato da infortuni e tante panchine. Da quella volta, infatti, soltanto in altre tre partite è stato impiegato titolare, per un totale di 12 apparizioni ed appena 500 minuti disputati con il cavalluccio marino sul petto.

Sabato contro il Sassuolo, Sousa gli ha dato fiducia e Lovato è riuscito a dimostrare il suo valore, garantendo affidabilità in fase difensiva, nonostante avesse di fronte un cliente scomodo come Laurienté. Adesso il calciatore della Nazionale under 21 va a caccia di continuità e spera di avere una chance anche sabato nel derby del “Maradona”. Molto dipenderà dalle valutazioni tattiche e dal tipo di partita che intenderà disputare il portoghese. Nel frattempo Lovato lavora per farsi trovare pronto.