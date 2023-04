Salernitana, carica ultras verso il derby: giovedì porte aperte all'Arechi Il tifo granata non potrà partecipare alla trasferta del "Maradona"

Il settore ospiti del “Maradona” sabato pomeriggio resterà chiuso. Una scelta già presa nel derby di andata disputato all'Arechi e che priverà di una componente la sfida tra Napoli e Salernitana per motivi di ordine pubblico. I tifosi granata, però, sono pronti a fare la propria parte per caricare la squadra in vista della sfida contro i cugini partenopei. Giovedì pomeriggio, salvo sorprese, la società aprirà i cancelli dello stadio Arechi per consentire ai tifosi di manifestare la propria vicinanza a squadra e allenatore. Una scelta già adottata prima delle trasferte contro Lazio e Verona e con la quale i supporters della Salernitana proveranno in qualche modo a colmare l'assenza forzata in terra partenopea e a trasmettere la giusta determinazione ai propri calciatori.