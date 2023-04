Napoli-Salernitana, Casini non chiude al posticipo: «Se ci saranno motivi...» Le parole del presidente delle Lega di serie A sul derby del Maradona

Sembra prender corpo l'ipotesi di un posticipo di Napoli-Salernitana. L'ipotesi, inizialmente molto remota, sta prendendo consistenza in queste ore. Una conferma indiretta è arrivata dal presidente delle Lega di serie A, Lorenzo Casini che, da Salerno, non ha chiuso la porta ad un possibile slittamento del match per motivi di ordine pubblico.

«Siamo in contatto con l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno, se ci saranno motivi di ordine pubblico per spostare la partita la Lega si adeguerà», ha risposto in maniera telegrafica il numero uno della Lega di serie A, questa sera presente allo stadio Arechi per seguire la finale di Coppa Italia Primavera tra la Fiorentina e la Roma. Le prossime ore risulteranno, dunque, decisive per capire se Napoli-Salernitana si disputerà sabato pomeriggio o domenica. Le autorità di pubblica sicurezza vorrebbero evitare due giorni di festa (sabato dopo il derby ed, eventualmente, domenica dopo Inter-Lazio) ed è per questo che stanno valutando con grande attenzione la questione.