Salernitana, Mazzocchi sente il derby e prepara il rilancio Non ha mai affrontato in carriera il Napoli, al "Maradona" tornerà dal 1'

Sente in modo particolare il derby del “Maradona” Pasquale Mazzocchi, esterno della Salernitana che spera di tornare titolare proprio contro la squadra della sua città. Originario di Barra, il 27enne affronterà per la prima volta da avversario il Napoli. Un anno fa, quando indossava la maglia del Venezia, saltò la sfida d'andata per squalifica; nel girone di ritorno, invece, si trasferì alla Salernitana soltanto 48 ore dopo la sfida contro il Napoli al “Maradona”. Quest'anno, invece, Mazzocchi ha dovuto seguire dalla tribuna il derby d'andata per via dell'infortunio che lo ha tenuto a lungo ai box. Adesso, dopo essersi messo alle spalle il problema muscolare, Mazzocchi spera di avere una chance dal 1' proprio nello stadio della sua città. Sousa al “Maradona” potrebbe lanciarlo subito nella mischia, anche per sfruttare le sue qualità sulla corsia di destra. In quella zona di campo, infatti, agirà Kvaratskhelia, elemento temibilissimo e che la Salernitana dovrà provare ad arginare in ogni modo. La carta Mazzocchi, dunque, potrebbe risultare quella giusta. L'impiego dell'esterno napoletano, tra l'altro, non precluderebbe la presenza dal 1' di Kastanos: il cipriota, infatti, potrebbe essere impiegato da trequartista accanto a Candreva con Dia e Piatek che si contenderebbero una maglia nel ruolo di prima punta.