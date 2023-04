Napoli-Salernitana, settore ospiti aperto: ecco chi potrà accedere al Maradona Decisione clamorosa e a sorpresa: domani attesa l’ufficialità

Il settore ospiti dello stadio “Maradona” non resterà chiuso durante Napoli-Salernitana. È la clamorosa notizia trapelata in serata e che trova conferma sia nel capoluogo di regione che negli ambienti societari granata. Domani, infatti, dovrebbe partire la prevendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio “Maradona”. La vendita sarà riservata ai possessori di fidelity card della Salernitana ma non ai tifosi residenti a Salerno e provincia. Tecnicamente, dunque, potrà accedere allo stadio un sostenitore della Salernitana non residente a Salerno o nei comuni della provincia e che sia in possesso della tessera.

Una decisione che, in attesa dell’ufficialità, sta facendo già molto discutere. Da Napoli, inoltre, ribadiscono che l’ultima parola spetterà al Casms che dovrà decidere anche sulla possibilità di posticipare a domenica la partita. Soltanto dopo la riunione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive dovrebbe partire la prevendita per il settore d’ospiti. Ed il condizionale, anche in questo caso, è assolutamente d’obbligo.