Salernitana, un ecografo portatile per prevenire gli infortuni muscolari Il progetto è stato presentato dal medico sociale e dal suo staff

La Salernitana si dota di un ecografo portatile all'avanguardia per garantire assistenza immediata e tempestiva ai propri atleti. La novità è stata illustrata nel corso dell’evento “Corso di Ecografia – Le lesioni muscolari dello sportivo”, organizzato dal club granata presso lo stadio Arechi.

«E' il quarto evento di natura scientifica che come staff medico della Salernitana abbiamo realizzato negli ultimi dieci anni», ha spiegato il medico sociale Italo Leo. «Penso si tratti di un’occasione importante che segna un passo in avanti per la società. Da quest’anno mi affianca nello staff medico il professore Marcello Zappia che ringrazio per la collaborazione continua. Abbiamo a disposizione grazie alla AttiHospital un ecografo che ci consente di fare un monitoraggio continuo durante e dopo gli allenamenti per la prevenzione medica. Infine ci tengo a ringraziare il presidente Danilo Iervolino e l’amministratore delegato Maurizio Milan che hanno da subito creduto in questa progettualità».

«Durante questo anno in cui la società ha avuto degli infortuni muscolari ci siamo accorti di avere un dato molto positivo ovvero non aver avuto ricadute di natura muscolare», ha aggiunto il prof. Marcello Zappia. «Questo è stato possibile grazie allo staff medico e alla presenza dell’ecografo all’interno del campo. Dopo questa esperienza proficua abbiamo chiesto ad AttiHospital di rinnovare questo accordo in modo da poter avere l’ecografo in comodato d’uso. Il nostro obiettivo è che questo accordo possa portarci negli anni vantaggi sia dal punto di vista scientifico che muscolare».

«Siamo molto felici di essere vicini nel nostro piccolo alla Salernitana», ha proseguito Marcella Serpico, responsabile di AttiHospital. «I nostri strumenti sono fondamentali per attuare un monitoraggio costante e aiutare un reinserimento veloce in campo».

L’Amministratore Delegato Maurizio Milan ha quindi concluso: «Oggi si aggiunge un tassello ulteriore nel percorso di crescita di questo club. Ringrazio AttiHospital e Samsung che ci permettono di usufruire di macchinari all’avanguardia. Questo evento non è solo un momento di ricerca scientifica ma è la dimostrazione della volontà della Salernitana di continuare a crescere anche sotto l’aspetto medico con il lavoro che il dottor Italo Leo che sta lavorando per portare questo club all’avanguardia nel campo della prevenzione medica. E’ la dimostrazione di una proprietà e di una società che vuole crescere sotto tutti gli aspetti. Da parte nostra questo è soltanto la tappa iniziale di un percorso che sarà molto lungo. Ringrazio il dottor Italo Leo a nome del presidente e di tutto il club per la passione smisurata che mette nel suo lavoro che ha contribuito ad avere un brand importante come Samsung al nostro fianco».