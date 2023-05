Salernitana in campo con con l'Aned per dire "sì" alla donazione di organi Presenti anche l'amministratore delegato Maurizio Milan e l'assessore Paola De Roberto

La società U.S. Salernitana prosegue nelle sue numerose attività per il sociale. Quest'oggi, presso la sala Bottiglieri del Palazzo della Provincia di Salerno c'è stata la presentazione del nuovo progetto di sensibilizzazione dell’A.N.E.D. (Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e trapianto) per dire sì alla donazione di organi e tessuti. Schierati a sostegno della donazione degli organi il presidente della Provincia di Salerno, Francesco Alfieri, il direttore generale ASL Salerno, Gennaro Sosto, il direttore sanitario ASL Salerno, Primo Sergianni, l’assessore alle politiche sociali Comune di Salerno, Paola De Roberto.

Al fianco degli enti locali, sempre in prima linea nelle campagne di consapevolezza, sono scesi in campo anche i calciatori della Salernitana. I granata hanno realizzato uno video promozionale che l’amministratore delegato Maurizio Milan ha presentato nel corso dell’evento.

Sensibilizzazione e informazione, i due pilastri da cui partire

"Un sì o un no possono fare la differenza in tema di donazione degli organi", ricorda l'U.S. Salernitana 1919 attraverso la sua nota stampa. "È questo il messaggio del nuovo progetto di sensibilizzazione dell’A.N.E.D. (Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e trapianto). Donare gli organi dopo la morte è una scelta che ancora viene percepita come difficile, carica di paure e preoccupazioni talvolta inconsce. Ma senza donazione non c’è trapianto. E il risultato è che chi vive in attesa di un organo vive una vita sospesa. Dire Sì è un’opzione scartata al sud, più che al nord. Una scelta che penalizza i cittadini del meridione e fa registrare marcate differenze nei tempi di attesa del trapianto tra le varie realtà regionali. L’informazione è la sola arma vincente contro lo scetticismo".