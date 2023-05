Salernitana-Atalanta, i convocati: quattro assenze tra i granata Sousa va a caccia del riscatto contro la squadra di Gasperini

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Paulo Sousa ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Atalanta. Quattro le assenze tra i granata: oltre allo squalificato Bronn, mancheranno gli infortunati Fazio e Valencia e Crnigoj, recuperato ma non ancora al meglio della condizione. Saranno regolarmente in gruppo Candreva e Gyomber che, salvo sorprese, partiranno anche dal 1'.

PORTIERI: Fiorillo, Ochoa, Sepe;

DIFENSORI: Bradaric, Daniliuc, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia, Troost-Ekong;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Candreva, Coulibaly L., Kastanos, Maggiore, Mazzocchi, Nicolussi Caviglia, Vilhena;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek.