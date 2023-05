Salernitana-Atalanta, Sousa vuole blindare la salvezza:Gyomber e Candreva dal 1' I granata vogliono riscattare il pesante ko dell'andata: le probabili formazioni

La Salernitana vuole provare subito a cancellare la sconfitta di Empoli per blindare la salvezza. Un obiettivo che passa per la sfida di questo pomeriggio (ore 15) contro l'Atalanta, squadra che arriverà all'Arechi fortemente decimata ma con la voglia di attestarsi in zona Europa. Sousa, alla vigilia del match, ha messo in guardia i suoi calciatori, chiedendo ritmo, concentrazione ed intensità. Il recnico portoghese recupererà Gyomber e Candreva che, salvo sorprese, partiranno dal 1'. Sulla destra dovrebbe essere preferito Kastanos a Mazzocchi, mentre in avanti Dia e Candreva agiranno alle spalle di Piatek. I granata, oltre ad agguantare la salvezza, proveranno anche a riscattare la pesante sconfitta subita all'andata, quando l'Atalanta s'impose con un secco 8-2.

Salernitana-Atalanta: le probabili formazioni

(stadio Arechi - ore 15)

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Kastanos, Lassana Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. A disposizione: Sepe, Fiorillo, Lovato, Troost-Ekong, Mazzocchi, Sambia, Vilhena, Nicolussi Caviglia, Maggiore, Botheim, Bonazzoli. Allenatore: Paulo Sousa.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Soppy, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Zapata. A disposizione: Musso, Rossi, Demiral, Okoli, Bernasconi, Mendicino, Muriel, Hojlund, De Nipoti. Allenatore: Gasperini.

ARBITRO: Piccinini di Forlì – assistenti: Mokhtar e Palermo – IV uomo: Camplone – Var: Nasca/Avar: Sozza.