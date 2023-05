Salernitana, abbraccio Sousa-Iervolino: si va verso la riconferma del tecnico Prove d'intesa dopo l'entusiasmante successo conquistato contro l'Atalanta

Per l'ufficialità bisognerà, chiaramente, attendere le firme. Ma l'immagine che arriva dai social della Salernitana dopo la vittoria contro l'Atalanta può rappresentare la conferma indiretta della conferma di Paulo Sousa sulla panchina granata anche per il prossimo campionato. Lo scatto, che ritrae il tecnico portoghese ed il presidente Danilo Iervolino festanti nel ventre dell'Arechi, è accompagnato da un eloquente "Avanti tutta". Un segnale importante e che testimonia il feeling che si è creato tra area tecnica, direzione sportiva e proprietà. Tre componenti che, una volta raggiunta la salvezza (per la quale manca soltanto l'aritmetica), potranno già iniziare a programmare il futuro del cavalluccio marino.

Un tema che aveva toccato in conferenza stampa anche l'allenatore della Salernitana. "Il futuro è oggi. Noi abbiamo già le idee chiare sul ritiro pre-campionato. Questo risultato ci permette di costruire più rapidamente la prossima rosa. Ne parleremo con il direttore, valuteremo i nostri. Ma oggi questo risultato ci dà più consapevolezza per la salvezza", ha detto Paulo Sousa che ha parlato anche del rapporto creatosi con il presidente Danilo Iervolino. "Il presidente lo vogliamo vedere più spesso perché è il nostro referente principale e la sua presenza è fondamentale. È una cosa che tendo a ripetere da quando ci siamo conosciuti ed è qualcosa che lui deve fare. Questa squadra ha bisogno di lui. Iervolino ha fatto i complimenti a tutti, a me, allo staff, ai giocatori, all'amministratore delegato, a tutti. E poi più che un gol di liberazione, noi vogliamo crescere con questa mentalità vincente. Ci sono già altre società che ce l'hanno: noi dobbiamo costruirla. Tutti noi che siamo qui dobbiamo costruire una cultura di pensare sempre in grande".

Nel frattempo Sousa ha concesso qualche giorno di riposo ai suoi calciatori che torneranno in campo giovedì per iniziare a preparare la sfida contro la Roma, in programma lunedì alle 18.30 allo stadio Olimpico.