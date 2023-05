Classifiche a confronto: Salernitana a +9 rispetto all'anno scorso Dopo il Napoli (+13), sono i granata a crescere di più rispetto alla passata stagione

La crescita e il radicamento in un campionato difficile e competitivo come quello di Serie A è un processo tendenzialmente lento e ricco di ostacoli. I primissimi anni sono quasi sempre i più difficili, per via di minori introiti e minor prestigio. E la Salernitana, nella stagione 2021/2022, ha rischiato di pagare a caro prezzo lo scotto della matricola. Dopo un girone d'andata terrificante, dettato dalle incertezze societarie prima dell'arrivo di Iervolino, la Bersagliera si è ripresa con un finale di campionato straordinario e agguantando la salvezza sul filo di lana. Alla 35esima giornata, i granata allenati da Davide Nicola avevano ottenuto 29 punti, lottando punto a punto con il Cagliari.

A distanza di un anno e facendo il punto della situazione alla stessa giornata, la formazione guidata da Paulo Sousa ha conseguito 38 punti. Si tratta di un +9 rispetto alla campagna 2021/2022 ed eguaglia già adesso i punti ottenuti nella campagna del 1998/1999. L'unica squadra che fa meglio è il Napoli campione d'Italia, autentico mattatore di questo campionato e che vede un incremento del bottino in doppia cifra (+13). La squadra che esce maggiormente penalizzata dal confronto tra le due stagioni è il Verona, che "perde" addirittura 22 punti ed è a serio rischio retrocessione. Segue, in negativo, il l Milan di Pioli, che ha ottenuto ben 16 punti in meno rispetto alla passata stagione. Infine, si segnala lo straordinario exploit del Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Dopo un avvio horror, i brianzoli sono riusciti ad arrivare nel lato sinistro della classifica con la bellezza di 49 punti. Gli ultimi tre, ottenuti contro la squadra campione d'Italia.

