Salernitana, il futuro è già iniziato: si riparte da Sousa e De Sanctis A breve previsto un incontro con Iervolino per iniziare a programmare la parte sportiva

Paulo Sousa resterà alla Salernitana anche per il prossimo campionato. È la voce, sempre più insistente, che circola in questi giorni negli ambienti granata. Una sensazione che si era avuta già nel post-gara del match contro l'Atalanta quando il portoghese aveva parlato di futuro, mostrando di avere le idee molto chiare sulla strada da percorrere per proseguire il percorso di crescita. Convinzione che si è rafforzata e che, presto, dovrebbe tramutarsi nell'attesa fumata bianca. Le parti si siederanno a tavolino per iniziare a parlare di programmi e stilare il piano d'azione da seguire. Un incontro a cui, chiaramente, prenderà parte anche il presidente Danilo Iervolino che, tuttavia, appare convinto di proseguire con il tecnico portoghese. L'ex Fiorentina firmerà un contratto biennale che al suo interno conterrà una clausola rescissora che consentrebbe ad entrambe le parti di separarsi dopo un anno dietro il pagamento di una penale. Ma nel futuro della Salernitana sarà centrale anche la figura del direttore sportivo Morgan De Sanctis, premiato per il lavoro svolto in estate e che ha dato i suoi frutti soprattutto sotto la gestione Sousa. L'ex portiere della Roma dopo il successo contro l'Atalanta ha liberato tutta la sua gioia sul prato dell'Arechi, abbracciando tecnico e componenti dello staff. Un segnale di unità e che, di fatto, testimonia l'intenzione forte della Salernitana di ripartire dai protagonisti della salvezza.