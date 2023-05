Salernitana, rebus ritiro: si valuta un'altra location per la seconda fase Le autorità di pubblica sicurezza temono la vicinanza con il quartier generale del Napoli

La Salernitana riprenderà domani la preparazione in vista del match di lunedì contro la Roma. L'orario della gara, al momento fissato alle 18.30, potrebbe subire variazioni a seconda di quello che sarà l'andamento della semifinale di Europa League che vedrà impegnati i giallorossi. A prescindere da tutto, la Salernitana sarà scortata da 6mila tifosi che sono pronti a riempire gli spalti dell'Olimpico per celebrare il traguardo della salvezza. Di pari passo, però, il club è impegnato anche a pianificare il futuro. L'amministratore delegato Maurizio Milan ha confermato Rivisondoli come location del ritiro pre-campionato. Gli impianti della cittadina abruzzese hanno ottenuto il via libera anche da Paulo Sousa che, nelle prossime settimane, provvederà a stilare la tabella di marcia legata alle amichevoli. In questi giorni, però, a tenere banco è la questione legata alla sicurezza: le autorità abruzzesi sono, infatti, preoccupate dalla vicinanza tra il ritiro della Salernitana e quello del Napoli che a fine luglio si trasferirà a Castel di Sangro. La società granata èra intenzionata a svolgere il ritiro a Rivisondoli dal 10 luglio al 5 agosto. Ma le questioni legate all'ordine pubblico potrebbero spingere la società del presidente Danilo Iervolino ad individuare un'altra location dove poter svolgere la seconda parte di ritiro. L'amministratore delegato Maurizio Milan è al lavoro e già nelle prossime settimane potrebbe arrivare la fumata bianca.