Salernitana, chance per giovani studenti: il club cerca stagisti per la cantera Potranno effettuare dieci mesi di tirocinio nel settore giovanile del cavalluccio marino

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che il Settore Giovanile del club è alla ricerca di tirocinanti interessanti ad un periodo di stage finalizzato alla formazione professionale sul campo.

Gli stagisti saranno chiamati a collaborare attivamente e responsabilmente, contribuendo al progresso e alla crescita delle giovani promesse calcistiche all’interno dell’U.S. Salernitana 1919. Avranno inoltre l’opportunità di osservare il metodo di lavoro completo del Settore Giovanile Professionistico, consentendo loro di interagire con tutte le figure professionali coinvolte. Questa esperienza sarà svolta in affiancamento ai preparatori atletici, sport scientist, allenatori, analisti e altri professionisti che fanno parte dell’organico dell’U.S. Salernitana 1919.

Il tirocinio ha come obiettivo principale la formazione qualificata e professionale nella figura del Preparatore Atletico, offrendo un’esperienza diretta all’interno di una squadra di calcio. Durante il periodo di tirocinio, gli stagisti avranno l’opportunità di acquisire competenze specifiche nel campo dell’allenamento sportivo, lavorando a stretto contatto con atleti e staff tecnico. Verranno affrontate diverse aree di interesse, come la programmazione degli allenamenti, la riabilitazione post-infortunio e l’analisi dei dati. Grazie a questa esperienza diretta all’interno di una squadra di calcio, gli stagisti avranno l’opportunità di sviluppare e migliorare le proprie competenze professionali in un ambiente reale, integrando il percorso accademico con una significativa pratica nell’ambito dell’allenamento sportivo.

La durata del programma formativo è di 10 mesi ed è finalizzato esclusivamente ad un percorso formativo con possibilità di rilascio dei crediti formativi.

Requisiti di Ammissione: Possesso di Laurea Triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive (L-22) e Laurea conseguita o Matricola attiva al Corso di Studio Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport (LM-68)

Inviare la propria candidatura ed il proprio CV entro e non oltre il 30 giugno 2023 a stagesg@ussalernitana1919.it

Requisiti aggiuntivi validi per la selezione:

Esperienze come calciatore e/o istruttore (tecnico/atletico)

Buona padronanza nell’utilizzo del pacchetto Microsoft Office (specialmente Excel)

Modalità della selezione:

Valutazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali attraverso colloquio individuale.

L’ U.S. Salernitana 1919 si riserva il diritto di escludere dalla fase di selezione i candidati che non soddisfano i requisiti richiesti o che non sono ritenuti idonei in base all’esame dei loro curricula. I candidati che decidono di partecipare alle selezioni accettano incondizionatamente che l’U.S. Salernitana 1919 conduca la selezione stessa basandosi su criteri di valutazione propri e arbitrari, senza alcun obbligo di fornire spiegazioni o divulgare tali criteri.

Obiettivi e metodologie indicative per lo svolgimento del tirocinio:

Gli stagisti saranno coinvolti attivamente nel progetto formativo in diverse declinazioni, fornendo supporto alle squadre del Settore Giovanile maschile e femminile dell’U.S. Salernitana 1919. Le principali aree di interesse includono: