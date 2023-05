Salerno, focus sul mondo delle tifoserie sull'asse Italia-Francia Appuntamento venerdì 26 maggio presso il Circolo Canottieri Irno

Si svolgerà il prossimo venerdì 26 maggio alle ore 18 al Circolo dei Canottieri Irno di Salerno un incontro inedito sul fenomeno della tifoseria tra Francia e Italia organizzato con l’U.S. Salernitana 1919 e l’Alliance Française di Salerno, nato su iniziativa dell’Institut Français Italia.

Dagli ultras francesi a quelli italiani, questo momento permetterà di confrontare le due sponde in particolare sotto la lente della tifoseria salernitana, eccezionale nel suo stile per la sua vivacità e per l’incondizionato attaccamento alla squadra granata.

A parlarne saranno lo storico e sociologo Sébastien Louis, autore di Ultras. Gli altri protagonisti del calcio (Meltemi editore), e l’avvocato e tifoso della Salernitana Ciro Romano, specialista in legislazione del mondo della tifoseria italiana. Sarà inoltre presente il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio (TBC). Accanto a loro la giornalista dell’ANSA Cecilia Ferrara modererà l’incontro e contribuirà ancor di più a far emergere gli argomenti e gli intrecci sociali delle tribune francesi e italiane dalle origini fino ai giorni nostri.

Un appuntamento da non mancare per scoprire il panorama della tifoseria sportiva francese e italiana in costante movimento partendo dalla storia del tifo salernitano che ha anche contribuito alla fama del club.

L’ingresso è libero su iscrizione (online sul sito dell’Institut français italia) fino a esaurimento dei posti disponibili.