La Salernitana torna al lavoro al Mary Rosy e lo fa in un bagno di folla Facce distese per la preparazione a un appuntamento prestigioso ma con poca pressione sulle spalle

Paulo Sousa ha regalato una piccola vacanza ai suoi giocatori. Dopo la fondamentale vittoria contro l'Atalanta per 1-0 all'Arechi, il tecnico portoghese ha concesso ben quattro giorni di riposo ai suoi. Molti ne hanno approfittato per viaggiare e, qualcuno, è rimasto a casa a riposare (come Kastanos, che è stato vicino alla sua fidanzata con l'influenza). Inoltre, grazie alla giornata finalmente serena dal punto di vista meteorologico, circa una sessantina di tifosi hanno atteso la fine dell’allenamento per chiedere selfie e autografi. Si segnala che c'erano molti bambini e che c'è stata una grande disponibilità nei confronti dei sostenitori granata accorsi ad acclamare la squadra.

La Salernitana prova a fare punti per stabilire un nuovo record

C'è distensione, sì, ma anche tanta concentrazione in vista del match di lunedì all'Olimpico contro la Roma di José Mourinho. Nonostante l'aritmetica salvezza possa arrivare ancor prima di scendere in campo (sabato il Verona deve fare punteggio pieno per sperare di agganciare i granata), ci sarà l'ennesimo esodo granata e i giocatori faranno il possibile per regalare loro la gioia di fare punti contro un'altra big della Serie A. Altro elemento da considerare, è che facendo punti a Roma, la Salernitana avrebbe ottenuto almeno un punto contro tutte le squadre del campionato in una singola stagione. Un record importante che certificherebbe quanto già al suo secondo anno, la Bersagliera abbia alzato il tiro e costruito una squadra capace di giocarsela contro chiunque.