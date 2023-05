Salernitana, Sousa prepara l'assalto alla Roma e pensa al tridente Probabile l'impiego dal 1' per Piatek, Dia e Botheim

Dopo aver beneficiato di quattro giorni di riposo, la Salernitana ha ripreso la preparazione in vista del match di lunedì contro la Roma. I granata si ritroveranno di fronte un avversario galvanizzato dalla conquista della finale di Europa League ma comunque provato dalle fatiche di Leverkusen. Mourinho, tra l'altro, nel test europeo ha perso per infortunio Spinazzola e Celik che salteranno la sfida contro i granata. Dal canto suo Paulo Sousa dovrebbe riconfermare la squadra schierata contro l'Atalanta: Dia e Botheim partiranno titolari alle spalle di Piatek. Un tridente inedito che potrebbe consentire alla Salernitana di sfruttare soprattutto le sponde del polacco, pedina indispensabile per favorire gli inserimenti degli altri due attaccanti. La soluzione, inoltre, consentirebbe di gestire Candreva che potrebbe essere impiegato come jolly da lanciare a partita in corso per provare a spaccare il match. Stesso discorso riguarderà anche la corsia di destra dove dovrebbe partire dal 1' Mazzocchi, con Kastanos che potrebbe subentrare o da esterno o da trequartista. Molto dipenderà anche dall'andamento del match: la Salernitana, infatti, vista la situazione di classifica potrà scendere in campo senza la pressione di dover far risultato a tutti i costi.