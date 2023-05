Junior Cup: Sant'Eustachio vince il più importante torneo oratoriale d'Italia Grandissima gioia per i giovani della parrocchia che hanno conquistato il titolo all'Olimpico

Foto U.S. Salernitana 1919

La Parrocchia di Sant’Eustachio ha vinto la decima edizione della Junior TIM Cup – Keep Racism Out, dopo un’emozionante sfida conclusiva disputata davanti al grande pubblico dello Stadio Olimpico di Roma, prima della Finale di Coppa Italia Frecciarossa Fiorentina-Inter (vinta dai nerazzurri per 2-1).

Si tratta dell'ultimo atto del torneo oratoriale di calcio a 7 riservato agli under 14 e promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano: una manifestazione di ampio respiro e considerabile come la più importante e ambita per il calcio oratoriale. Sono stati, infatti, circa seimila i ragazzi coinvolti durante l’anno in questo progetto, scesi in campo per disputare oltre tremila gare, visitare gli stadi della Serie A TIM ed incontrare i grandi protagonisti del calcio e le loro importanti testimonianze negli incontri ‘Keep Racism Out’.

Sant'Eustachio fa festa dopo aver superato Boltiere (Bergamo)

A sfidarsi nella finalissima sono l'Oratorio Sant’Eustachio (SA) e l’Oratorio Boltiere (BG). Il giovane team di Sant'Eustachio ha vinto con il punteggio di 3-1, facendo esplodere di gioia i ragazzi salernitani. La premiazione è avvenuta davanti al pubblico accorso per vedere la finale di Coppa Italia. A premiare i ragazzi dell'oratorio di Sant'Eustachio sono stati Lorenzo Casini, Presidente di Lega Serie A, Paolo Costantini, Sponsorship Manager di TIM, e Vittorio Bosio, Presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano.