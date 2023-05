Salernitana, Dia si opera domani a Lione per la pulizia del menisco Il calciatore tornerà pienamente disponibile per il ritiro estivo

Con la salvezza acquisita con tre giornate d'anticipo, la Salernitana ha già avviato le grandi manovre in vista del futuro. Dopo aver blindato Paulo Sousa anche per la prossima stagione, il club del presidente Danilo Iervolino ha puntato i riflettori su Bulaye Dia. Il capocannoniere granata, infortunatosi all'Olimpico contro la Roma, ha deciso d'intesa con la società di sottoporsi ad un intervento per la pulizia del menisco del ginocchio sinistro. L'operazione è in programma già domani a Lione, in modo da consentire al senegalese di essere pienamente recuperato per l'inizio del prossimo ritiro. In poco più di un mese, infatti, il calciatore potrà riprendere la preparazione.

La Salernitana, dunque, ha messo in conto di ritrovarlo per l'inizio del ritiro estivo, in programma il 10 luglio a Rivisondoli. Ma molto dipenderà anche dalle dinamiche del mercato. I granata entro il prossimo 30 giugno verseranno nelle casse del Villareal i 12 milioni di euro fissati in estate per il riscatto. Poi si metteranno alla finestra ed attenderanno eventuali offerte: il prezzo fissato dalla Salernitana è di almeno 35 milioni di euro. Soltanto a queste condizioni la società del presidente Iervolino si priverà di uno dei grandi protagonisti di questa serie A.