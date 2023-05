Salernitana, il tifo si mobilita: «Tutti in piazza con i vessilli granata» «Tutti insieme, tutti uniti sotto un'unica bandiera, onoriamo chi ha onorato la maglia»

Sono attese almeno 10mila persone domani sera in piazza della Concordia per la festa della Salernitana. Un momento particolarmente atteso da parte dei tifosi che in queste ore hanno rivolto più di un appello alla mobilitazione.

«Abbiamo vissuto un campionato ancora una volta pieno di soddisfazioni e grandi emozioni», ha scritto in una nota il presidente del Centro di Coordinamento Salernitana Clubs, Riccardo Santoro. «E nonostante qualche fase di appannamento e di difficoltà, siamo arrivati al traguardo in anticipo e con una squadra che ci ha letteralmente trascinati per la grinta ed il cuore dimostrati in ogni partita. E’ giusto e doveroso dunque da parte di tutta la tifoseria salernitana tribuitare un lungo applauso a questi atleti, all’allenatore ed a tutto lo staff societario, con in testa il presidente Danilo Iervolino. Pertanto, invitiamo calorosamente i salernitani a prendere d’assalto domani sera piazza della Concordia in occasione della festa organizzata dalla società granata, portando in piazza sciarpe, bandiere e tantissime maglie di colore granata. Uniti si vince!».

Appello rivolto anche dai gruppi della Curva Sud Siberiano. «Tutti insieme, tutti uniti sotto un'unica bandiera, onoriamo chi ha onorato la maglia, società, staff e calciatori, vinciamo l'ennesima partita del tifo, portiamo con noi sciarpe, stendardi, vessilli e bandiere e invadiamo Piazza della Concordia. Curva Sud Siberiano, è il momento di festeggiare...È anche nostra! Salerno, i salernitani, la provincia rispondano presente! È la festa di un popolo, è la festa della nostra Salernitana».