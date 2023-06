Salernitana, mercato già nel vivo: si lavora alle conferme di Ochoa e Pirola In settimana prevista una conferenza stampa del direttore sportivo Morgan De Sanctis

Il ds Morgan De Sanctis nei prossimi giorni terrà una conferenza stampa per fare un bilancio della stagione appena conclusa e fissare i paletti in vista del futuro. Un segnale importante e che conferma come la Salernitana si sia già messa al lavoro per pianificare la prossima stagione. I contatti con Paulo Sousa sono costanti e la fumata bianca per il rinnovo dovrebbe essere in arrivo. Di pari passo il direttore sportivo granata è attivissimo sul mercato e si prepara a ratificare le prime operazioni. Con Ochoa è stato raggiunto un accordo di massima per il rinnovo: il portiere messicano è pronto a firmare per un altro anno con la Salernitana e a proseguire la sua esperienza nel calcio italiano. Dal 14 al 16 giugno, invece, la società granata potrà esercitare il diritto di riscatto per Pirola, versando 5 milioni di euro nelle casse dell'Inter; la società nerazzurra avrà, poi, dal 17 al 19 giugno per esercitare il controriscatto. La Salernitana, inoltre, si prepara a riscattare Dia dal Villareal: al club spagnolo andranno 12 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante senegalese che diventerà di proprietà del cavalluccio marino.