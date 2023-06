Salernitana, esercitato il rinnovo di Sousa: entro dieci giorni la risposta Il ds De Sanctis: «Siamo allineati, siamo sicuri che Paulo non rinuncerà alla Salernitana»

Il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis interviene in conferenza stampa allo stadio Arechi per fare un bilancio della stagione appena conclusa ed illustrare le prime novità in vista del futuro. Il primo argomento è relativo a Paulo Sousa. «Sousa è arrivato a febbraio accettando una sfida stimolante per lui e per noi. Ne è uscito fuori un accordo contrattuale che prevede un opzione unilaterale di rinnovo del contratto. Questa opzione è stata esercitata. Allo stesso tempo, c'è la possibilità che è stata concessa nell'ambito negoziale, per l'allenatore, di avere uno spazio, legittimo, nel decidere se continuare con noi. In tutto questo periodo, c'è stato un allineamento rispetto al futuro della Salernitana, degli obiettivi, al 100%. C'è la convinzione che il progetto Salernitana continuerà con Paulo Sousa. Il mister non aveva avuto delle esperienze felicissime, soprattutto le ultime due. Il mister, con grande entusiasmo, ha accettato l'offerta della Salernitana, l'ha conosciuta e sa benissimo chi è Danilo Iervolino, chi è l'amministratore Milan, sa come lavora la direzione sportiva. È consapevole di quello che la Salernitana è adesso e quello che sarà in futuro. Poi è vero che ci saranno scelte di mercato che potranno rendere la rosa ancora più forte o decidere di rischiare, in una condivisione generale, di avere un livello un po' più basso nel breve tempo – perché significherebbe investire sui giovani – ma che ha prospettive di crescita. Il mister è un allenatore importante e questi quattro mesi lo hanno rilanciato».

Un accordo positivo per tutte e due le parti

Entro dieci giorni dovrà arrivare la risposta da parte di Paulo Sousa, anche se la società si dice tranquilla e convinta che l'allenatore proseguirà la sua avventura all'ombra dell'Arechi: «Noi dalla società abbiamo la certezza di aver trasferito a Sousa delle profonde convinzioni, che lui possa aiutarci a crescere e lui a imporsi come allenatore ad alti livelli. Lo sapete che la Salernitana non è un club che strozza le ambizioni di chi gioca nella Salernitana e di chi ci lavora. Questa è la filosofia del presidente ed è una questione di responsabilità verso la piazza. Io continuo a dire che questo ristretto periodo che ha il mister per decidere o meno di continuare con noi, passerà in maniera totalmente serena, perché abbiamo bisogno tutti di continuare a crescere. La finestra temporale è davvero molto stretta e siamo sicuri che Paolo non rinuncerà alla Salernitana».