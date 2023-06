Salernitana-Ribery, il matrimonio continua: FR7 pronto per gli esami da tecnico "Inizierà il corso di allenatore e a prendere i patentini durante l'estate a Coverciano"

Il futuro di Franck Ribery sarà ancora a tinte granata. Lo ha confermato il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis nel corso della conferenza stampa svolta questa mattina allo stadio Arechi. L'ex fuoriclasse francese, dopo aver appeso (forzatamente) le scarpette al chiodo per i problemi al ginocchio, ha scelto d'intraprendere la carriera d'allenatore. Un percorso che inizierà da Salerno, città in cui FR7 ha chiuso la carriera e nella quale è pronto a restare per il terzo anno consecutivo.

"Franck Ribery, nel momento in cui ha rescisso il suo contratto da calciatore, è stato più che uomo", ha detto Morgan De Sanctis. "Mi vengono i brividi solo a parlare di un campione come lui. Lui ha l'ambizione di diventare allenatore.Inizierà il corso di allenatore e a prendere i patentini durante l'estate a Coverciano. In questo lasso di tempo continuerà a far parte dello staff tecnico della Salernitana. Per ora è inquadrato come dirigente, nel momento in cui otterrà la prima licenza da allenatore, sarà inquadrato nello staff tecnico. E' una risorsa importante per la nostra società".