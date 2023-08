Le prime parole di Legowski: "Qui per fare tanti gol e assist" Il giovane centrocampista ha le idee chiare e si mette immediatamente a disposizione della squadra

Mateusz Legowski, centrocampista polacco classe 2003 proveniente dal Pogon Szczecin (impegnata in Conference League) si presenta ai tifosi. Dopo le foto di rito al centro sportivo e in compagnia del direttore sportivo Morgan De Sanctis, Mateusz ha parlato delle sue prime sensazioni e degli obiettivi da raggiungere, sia personali che di gruppo.

Legowski ben accolto: "Sono stati molto gentili e vogliono darmi una mano"

Legowski si presenta dicendo di essere "davvero felice di essere qui, di aver firmato per la Salernitana. Il club e la città sono veramente belli e ho già incontrato i ragazzi della squadra in spogliatoio. Sono stati molto gentili e vogliono darmi una mano ad ambientarmi subito qui. Prima di tutto, voglio adattarmi agli schemi della squadra quanto prima. Fare del mio meglio per far giocare un calcio ancora migliore alla squadra e raggiungere così i nostri obiettivi".

Mateusz ricorda che "La Serie A è una delle big five, c'è tanta competizione e livello, un campionato difficile. Sono davvero felice di essere qui in Italia". E sugli obiettivi: "Come ho detto, voglio prima di tutto aiutare la squadra a fare di meglio. Poi voglio essere di supporto alla squadra con molti gol e assist. Per me questo è un passo avanti nella mia carriera. Spero che il prossimo step sia quello di entrare nel giro della nazionale polacca".

Mateusz Legowski chiude con un messaggio in italiano a tutti i tifosi granata: "Ciao a tutti, farò il massimo. Forza Salernitana!"