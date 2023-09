Salernitana, doccia gelata dal Senegal: due settimane di stop per Dia La Nazionale senegalese ha liberato il calciatore che farà rientro in Italia

Non arrivano buone notizie per la Salernitana dal ritiro del Senegal. La rappresentativa senegalese, attraverso i propri canali social, ha annunciato l'infortunio di Boulaye Dia. «Test clinici ed ecografia hanno rivelato una lesione al muscolo femorale destro per Boulaye Dia», si legge nel bollettino diramato dal Senegal che annuncia uno stop di almeno due settimane per il calciatore della Salernitana a cui è stato consentito di rientrare in Italia per unirsi alla Salernitana.

Insieme a Dia anche Ismaila Sarr ha lasciato il ritiro del Senegal per una lesione al tendine sinistro. Una doccia gelata per la società del presidente Danilo Iervolino che, adesso, dovrà stilare la tabella di marcia per il recupero dell'attaccante. Innanzitutto il calciatore sarà protagonista del chiarimento con presidente e direttore sportivo per provare a superare le incomprensioni delle scorse settimane. Poi la Salernitana dovrà stilare la tabella di marcia per il recupero. Se le informazioni provenienti dal Senegal dovessero trovare conferma, Dia rischia seriamente di saltare la doppia sfida casalinga contro Torino e Frosinone.