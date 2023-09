Salernitana, Coulibaly pronto a giocare "mascherato" contro il Torino Nessuna chance per Dia che dovrà sottoporsi a nuovi accertamenti

Dopo aver beneficiato di qualche giorno di riposo, la Salernitana si ritroverà alle 18 al “Mary Rosy” per riprendere la preparazione in vista del match contro il Torino. Riflettori puntati soprattutto sull'infermeria: Dia dovrà sottoporsi a nuovi accertamenti per valutare l'entità del problema muscolare accusato in Nazionale; filtra cauto ottimismo, invece, per Lassana Coulibaly. Il centrocampista, dopo la botta al setto nasale presa nel match di Lecce, ha subito un nuovo colpo durante gli allenamenti con la nazionale maliana. Un imprevisto che lo ha costretto a lasciare il ritiro e a rientrare anticipatamente in Italia. Lo staff medico granata nelle prossime ore toccherà con mano la situazione.

Ma il problema potrebbe essere superato con una mascherina protettiva da indossare durante la partita. Sousa punta tantissimo sul calciatore maliano e farà di tutto per averlo in campo lunedì sera. Se Coulibaly non dovesse farcela, al suo posto giocherebbe Bohinen accanto a Legowski. Qualche dubbio in più, invece, nel reparto offensivo. Sousa dovrebbe confermare comunque il 3-4-2-1 ma sta valutando chi impiegare nel ruolo di prima punta. Da verificare le condizioni di Cabral: se l'ex Lazio dovesse smaltire l'affaticamento accusato dopo il match di Lecce, potrebbe essere impiegato da falso nueve con Candreva ed uno tra Martegani e Botheim a supporto; in alternativa potrebbe partire dal 1' Ikwemesi che agirebbe con il doppio trequartista alle spalle.