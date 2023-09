Salernitana-Torino, Sousa perde Coulibaly: "Non sappiamo per quanto sarà ai box" Il tecnico sul rientro di Dia: "Lo aspetto perché so quanto può aiutarci"

Alla buona notizia di aver ritrovato Boulaye Dia a Salerno si è aggiunta subito una cattiva notizia: la Salernitana dovrà affrontare il Torino senza Lassana Coulibaly. Il maliano ha provato a stringere i denti, indossando anche una mascherina protettiva. Ma l'infortunio al naso subito a Lecce lo constringerà a mordere il freno. "Ha questo problema al naso e ha affrontato un viaggio pesante che non aiuta chi si sposta con una frattura. Ha una grande capacità di superare il dolore ed essere a disposizione per aiutare la squadra. Abbiamo parlato della sua centralità perché può aiutare tanto i giovani. Ma si è fatto male e non sarà della partita. Purtroppo non sappiamo per quanto tempo dovrà stare fuori. Non creo aspettative, sono molto realista", ha spiegato Paulo Sousa in conferenza stampa.

“Dia l’ho visto questa mattina, ora sta facendo delle visite mediche sulle quali poi saremo aggiornati dallo staff medico. L’idea è di un calciatore che ha sempre dato tutto in campo che è quello che mi aspetto da ogni singolo calciatore della Salernitana. Il resto sono situazioni che devono risolversi internamente. Lo aspetto perché so quanto può aiutarci”.

Sousa, dunque, dovrà affrontare il Torino con più di una defezione (out Dia, Lassana Coulibaly, Maggiore e Daniliuc). "Affrontiamo una squadra che sa calciare dal limite. Sono una squadra che mette intensità in ogni partita, difende a tutto campo, sono bravi con le marcature. Il modulo non è importante ma sarà importante vincere i duelli uomo contro uomo. Stanno cambiando qualcosina per cercare di avere sempre l’uno contro uno e con una pressione alta che possa favorire la superiorità numerica. Abbiamo fatto una settimana strepitosa, sperando di ripetere quanto abbiamo provato per fermare un avversario importante, costruito ad immagine e somiglianza dell’allenatore. Per il Torino è uno dei momenti importanti, con un’organizzazione offensiva che è cresciuta con la fisicità di Zapata anche per presenza in area. Sono un grande fan di Ricci che può giocare in tutti i ruoli del centrocampo".

Importante sarà anche la prova della difesa. "Da quando siamo arrivati subiamo meno rispetto al passato e a volte non sono occasioni chiare. Abbiamo cambiato l’atteggiamento del nostro pacchetto arretrato ma sappiamo che dobbiamo migliorare, soprattutto nell’atteggiamento dei centrocampisti ad aggredire alto. Poi ci sono gli errori individuali che dobbiamo cancellare. Quando siamo vicini alla nostra area non voglio marcare a zona ma stiamo cercando di modificare una mentalità diversa. C’è ancora un margine importante ma la strada è quella giusta. Per noi sarà una partita importante, con grande tensione durante il possesso palla per avere presenza continua sulle transizioni all’interno di 90 minuti che magari non saranno belli da vedere perché si giocherà a specchio".

Con l'assenza di Coulibaly, Sousa lancerà dal 1' a centrocampo Bohinen e Legowski, mentre davanti potrebbe avere una chance Ikwemesi. "La sosta ci ha permesso di lavorare e migliorare, non solo a livello fisico ma soprattutto sui posizionamenti in campo e sulle dinamiche di squadra", ha concluso Sousa parlando dei nuovi arrivati.