FOTO. Salernitana, all'Arechi con Iervolino spunta Flavio Briatore Il "suo" Queens Park Rangers nel 2008 fu allenato da Paulo Sousa

C'è un ospite d'eccezione questo pomeriggio allo stadio Arechi per la partita Salernitana-Torino. Si tratta di Flavio Briatore, imprenditore che vanta un rapporto diretto con Danilo Iervolino. Non a caso l'ex dirigente sportivo è arrivato in via Allende direttamente con il numero uno del club granata, con il quale aveva trascorso anche un week-end a Capri. Il rapporto tra Iervolino e Briatore, d'altronde, da qualche tempo è diventato anche di affari: il numero uno della Salernitana in primavera ha investito in alcune società che fanno capo ai marchi gestiti da Briatore. Il noto imprenditore, inoltre, in passato ha avuto esperienze anche nel mondo dello sport: dopo l'avventura in Formula 1 con Benetton e Renault, ha gestito il Queens Park Rangers che nel 2008 fu allenato proprio da Paulo Sousa durante la gestione Briatore.