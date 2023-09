Salernitana, Dia ritrova il sorriso e mette il Frosinone nel mirino L'attaccante ieri si è intrattenuto con i tifosi. Brutte notizie per Coulibaly: stop di un mese

La Salernitana ha subito archiviato la pesante sconfitta interna contro il Torino ed oggi pomeriggio ha iniziato a preparare il prossimo match contro il Frosinone, in programma venerdì all'Arechi. Alla ripresa degli allenamenti la buona notizia arriva da Boulaye Dia: il calciatore si è sottoposto ad accertamenti medici dai quali non è emerso alcun problema muscolare. Da questo pomeriggio, dunque, è tornato a lavorare regolarmente in gruppo per recuperare il terreno perduto in queste settimane.

Ieri sera, abbandonando l'Arechi, l'attaccante era apparso nuovamente sereno e pronto a calarsi nella realtà granata. Il numero 10, infatti, non si era sottratto alle richieste di autografi e foto di alcuni giovani tifosi ai quali aveva anche spiegato di sentirsi meglio. La speranza di Sousa è che il caso scoppiato nelle scorse settimane possa essere definitivamente chiuso e che l'attaccante possa tornare a guidare il reparto offensivo della Salernitana. In questo momento, infatti, il portoghese ha bisogno della classe e del talento del senegalese per superare il primo, vero momento di crisi della sua esperienza in granata.

Nessuna buona notizia, invece, per Lassana Coulibaly: il centrocampista alla vigilia del match contro il Torino ha riportato una lesione muscolare al polpaccio sinistro per la quale sarà costretto a fermarsi per almeno un mese.