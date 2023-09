Salernitana-Frosinone, Sousa va a caccia del primo acuto senza Dia e Coulibaly Scontro salvezza all'Arechi, in mediana torna dal 1' Maggiore, Cabral sarà la prima punta

Senza Dia e Coulibaly, la Salernitana va all'assalto del Frosinone. Dopo il ko contro il Torino, i granata aprono il quinto turno del campionato di serie A. All'Arechi arriva la formazione ciociara, protagonista di un esaltante avvio di stagione e galvanizzata dai risultati conquistati nelle ultime uscite. Sousa, come è noto, dovrà fare a meno di due pedine importantissime: Coulibaly è ai box e ne avrà per un mese; Dia non è stato convocato perché - pare - non ancora al meglio della condizione. Il tecnico portoghese dovrà ridisegnare nuovamente l'attacco. Cabral sembra in vantaggio su Ikwemesi per ricoprire il ruolo di prima punta. Un falso nueve che sarà supportato da Candreva e Kastanos sulla trequarti.

Novità anche in mediana: Maggiore, recuperato dopo lo stop delle scorse settimane, dovrebbe partire titolare accanto a Legowski con Bradaric e Mazzocchi sulle corsie esterne. Davanti ad Ochoa conferme per il trio formato da Lovato, Gyomber e Pirola.

Il Frosinone ripartirà dal 4-3-3: Di Francesco schiererà il tridente guidato dall'ex barese Cheddira che sarà affiancato da Soulé (obiettivo di mercato della Salernitana in estate) e Caso. A dettare i tempi in mediana sarà Barranechea con Mazzitelli e Bresciani ai suoi fianchi. Davanti a Turati dovrebbe posizionarsi il quartetto formato da Oyono, Okoli, Romagnoli e Marchizza. All'Arechi attesi circa 16mila spettatori, 600 dei quali provenienti da Frosinone.

SALERNITANA-FROSINONE: LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Maggiore, Legowski, Bradaric; Kastanos, Candreva; Cabral. A disposizione: Costil, Fiorillo, Daniliuc, Fazio, Bronn, Sambia, Sfait, Martegani, Bohinen, Botheim, Ikwemesi, Tchaouna. Allenatore: Sousa.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barranechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Caso. A disposizione: Frattali, Cerofolini, Monterisi, Lusardi, Garritano, Bourabia, Reinieri, Kvernadze, Ibrahimovic, Baez, Cuni, Kaio Jorge. Allenatore: Di Francesco.

ARBITRO: Piccinini di Forlì – assistenti: Bottegoni e Politi – IV uomo: Dionisi – Var: Mazzoleni/Avar: Di Vuolo