Salernitana-Frosinone: la Sud chiama i tifosi a raccolta per le 16:45 all'Arechi Appuntamento davanti all'ingresso principale dello stadio per l'arrivo dei giocatori granata

Dalla Curva Sud Siberiano arriva un comunicato per chiamare i tifosi a raccolta presso l'ingresso principale dello stadio per accogliere il pullman dei granata per l'importante match di oggi tra Salernitana e Frosinone.

La nota stampa della Sud

"Per superare le difficoltà servono cuore e tenacia, qualità semplici da mostrare in questi momenti. Noi siamo al fianco della nostra Salernitana e siamo pronti a spingerla oltre la tempesta. Oggi alle 16:45 attenderemo il pullman della squadra all'ingresso principale dello stadio per caricare al massimo i ragazzi che avranno il compito di buttare il cuore oltre l'ostacolo. Tutti i tifosi granata sono invitati a partecipare...

LA NOSTRA RABBIA ESPLODERÀ!

Curva Sud Siberiano"