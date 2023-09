Salerno, ladri in azione allo stadio Arechi: rubata un'auto del Comune Indagini in corso da parte della Polizia di Stato

Ladri in azione allo stadio Arechi di Salerno. Nella notte ignoti si sono introdotti nell’impianto di via Allende, portando via una Fiat Panda in uso al Comune di Salerno. Nel corso del raid è stata danneggiata anche una porta anti-panico ma i malviventi non sono riusciti ad accedere ai locali che ospitano gli spogliatoi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Salerno che hanno provveduto ad effettuare un sopralluogo dell’impianto. Da quanto si appende, oltre all’auto, non sarebbe stato portato via altro. Al momento, dunque, è escluso il furto di materiale sportivo. Sono in corso accertamenti per risalire all’identità dei ladri. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza dello stadio e quelle pubbliche dislocate nei pressi di via Allende.