Tensioni prima di Salernitana-Frosinone, Daspo per tre tifosi granata Avevano lanciato un fumogeno e alcuni oggetti contro la tifoseria ospite

Tre tifosi della Salernitana saranno sottoposti a Daspo per le intemperanze avvenute prima del fischio d'inizio di Salernitana-Frosinone, match disputato venerdì 22 settembre allo stadio Arechi.

In particolare i tre, due residenti a Salerno ed uno a Pontecagnano Faiano, hanno provato ad entrare in contatto con i tifosi ciociari: all'arrivo della carovana gialloblu, hanno superato il blocco del personale di Polizia, lanciando fumogeni ed alcuni oggetti al'indirizzo dei sostenitori ospiti. Le indagini effettuate dagli agenti della Digos della Questura di Salerno hanno permesso di identificarli. Per i tre scatterà l'applicazione del Daspo, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.