Empoli-Salernitana, i convocati. Torna Boulaye Dia e c'è Trivante Stewart La principale novità riguarda il ritorno del bomber senegalese, che partirà dalla panchina.

Come riporta il comunicato della società, al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Paulo Sousa ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Empoli e Salernitana.

PORTIERI: Allocca, Costil, Fiorillo, Ochoa;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Mazzocchi, Sfait;

ATTACCANTI: Botheim, Cabral, Candreva, Dia, Stewart, Tchaouna.

Si rivede Dia. Prima convocazione per Stewart

Due novità, di cui una estremamente importante, per la complicata sfida di domani del Castellani, dove la Salernitana cercherà i primi tre punti della stagione contro una squadra in crisi nera ma proprio per questo vogliosa di far bene. La squadra toscana è ultima in classifica con cinque sconfitte su cinque e senza essere riuscita a mettere a segno nemmeno un gol. La principale novità riguarda il parco attaccanti. Da un lato, si è perso Chukwubuikem Ikwuemesi a causa di una lesione all'adduttore destro - L’U.S. Salernitana 1919 comunica che gli esami diagnostici a cui si è sottoposto in data odierna Chukwubuikem Ikwuemesi presso il Centro Polidiagnostico Check-Up hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado a carico dell’adduttore destro. Dall'altro, però si rivede finalmente Boulaye Dia e arriva anche la prima convocazione per il giamaicano Trivante Stewawrt, con quest'ultimo che è il più grande oggetto misterioso di questa campagna acquisti in quanto non ha ancora calcato il campo.