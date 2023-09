Empoli-Salernitana, scontro salvezza al "Castellani": Sousa vuole la prima gioia I granata ritrovano Dia che partirà dalla panchina, Cabral agirà ancora da prima punta

Alla sesta giornata di campionato non può essere già una partita decisiva. Ma l'appuntamento di questa sera ad Empoli è comunque un crocevia importante per la Salernitana. I granata hanno necessità di ritrovare vittoria e sorriso per accantonare le difficoltà incontrate nelle ultime settimane. Sousa ritrova Dia che partirà dalla panchina; prima convocazione anche per Stewart, giamaicano che ha avuto bisogno di un periodo di adattamento al calcio italiano. Saranno out per infortunio Coulibaly ed Ikwuemesi.

Sousa ripartirà dal consueto 3-4-2-1, riconfermando quasi in blocco la squadra schierata contro il Frosinone. Cabral agirà da prima punta con Kastanos e Candreva sulla trequarti. La novità principale riguarderà la mediana dove avrà una chance dal 1' Martegani che farà coppia con Maggiore. Mazzocchi e Bradaric saranno i due esterni, mentre davanti ad Ochoa si schiererà il trio composto da Lovato, Gyomber e Pirola.

L'Empoli di Andreazzoli, dopo i segnali di risveglio mostrati contro l'Inter, va a caccia dei primi punti e dei primi gol. I toscani dovranno fare a meno di Caputo, infortunato e sostituito da Shpendi che farà coppia con Cambiaghi.

EMPOLI-SALERNITANA: LE PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Marin, Fazzini, Bastoni; Baldanzi; Cambiaghi, Shpendi. A disposizione: Perisan, Stubjlar, Ebuehi, Cacace, Ranocchia, Guarino, Maleh, Kovalenko, Grassi, Cancellieri, Destro, Gyasi. Allenatore: Andreazzoli.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Martegani, Maggiore, Bradaric; Kastanos, Candreva; Cabral. A disposizione: Costil, Fiorillo, Bronn, Daniliuc, Fazio, Sambia, Bohinen, Legowski, Sfait, Botheim, Dia, Stewart, Tchaouna. Allenatore: Sousa.

ARBITRO: Rapuano di Rimini - assistenti: Peretti e Di Monte. IV uomo: Feliciani. Var: Maggioni/Avar: Doveri.