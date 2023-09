LIVE | Empoli-Salernitana 1-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Empoli-Salernitana

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Bereszynski (16' pt Ebuehi), Walukiewicz, Luperto, Pezzella (11' pt Cacace); Grassi, Fazzini, Maleh; Baldanzi; Cancellieri, Shpendi. A disposizione: Perisan, Stubjlar, Ranocchia, Guarino, Bastoni, Kovalenko, Marin, Cambiaghi, Destro, Indragoli, Gyasi. Allenatore: Andreazzoli.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Martegani, Maggiore, Bradaric; Kastanos, Candreva; Cabral. A disposizione: Costil, Fiorillo, Bronn, Daniliuc, Fazio, Sambia, Bohinen, Legowski, Sfait, Botheim, Dia, Stewart, Tchaouna. Allenatore: Sousa.

ARBITRO: Rapuano di Rimini - assistenti: Peretti e Di Monte. IV uomo: Feliciani. Var: Maggioni/Avar: Doveri.

RETI: 34' pt Baldanzi (E)

NOTE. Ammoniti: Maggiore (S), Grassi (E). Angoli: 5-2. Recupero: 5' pt

50' - Duplice fischio: si va al riposo con l'Empoli avanti 1-0 sulla Salernitana.

45' - 5' di recupero.

45' - Incredibile occasione per l'Empoli: Shpendi lavora un buon pallone per Maleh che controlla in area ma da ottima posizione calcia a lato.

41' - Ancora Empoli pericoloso con un'azione proveniente dalle fasce, Baldanzi al momento della battuta perde il tempo e la difesa libera.

34' - GOL EMPOLI - Contropiede della formazione toscana: Cambiaghi inventa per Baldanzi che taglia in due la difesa granata e di sinistro batte Ochoa.

28' - Ammonito Grassi.

27' - Ancora Empoli pericoloso: Cancellieri lancia Shpendi che a tu per tu con Ochoa non sfrutta l'occasione.

24' - Ammonito Maggiore.

23' - Palla gol per l'Empoli ancora da calcio d'angolo: traversone dalla sinistra di Baldanzi, Fazzini da ottima posizione sciupa.

20' - La Salernitana trova il gol con Cabral che, lanciato da Bradaric, approfitta di un'indecisione di Ebuehi, entra in area e batte Berisha. Ma il Var annulla per fuorigioco.

19' - Ancora Empoli pericoloso: tiro dalla distanza di Walukiewicz, Ochoa devia nuovamente in angolo. Sugli sviluppi del tiro d'angolo ci prova Grassi di testa, palla alta.

18' - Primo pericolo per la porta di Ochoa: contropiede dell'Empoli che ci prova con Cancellieri, Ochoa è attento e devia in angolo.

16' - Maledizione per l'Empoli costretta al secondo cambio per infortunio: esce Bereszynski, entra Ebuehi.

11' - Empoli costretto subito ad un cambio: esce Pezzella, entra Cacace.

5' - Ci prova la Salernitana in contropiede, Kastanos recupera un buon pallone ma al limite dell'area non riesce a servire nessuno in area di rigore.

1' - Fischio d'inizio: l'Empoli gioca il primo pallone del match.

IL PRE-GARA. Tutto confermato in casa Salernitana. Sousa conferma il 3-4-2-1 lanciando Cabral nel ruolo di prima punta con Kastanos e Candreva sulla trequarti. In mediana chance per Martegani che affianca Maggiore, Mazzocchi e Bradaric saranno gli esterni. Davanti ad Ochoa fiducia a Lovato, Gyomber e Pirola.