Salernitana-Inter, la coreografia a tema Pink Floyd che farà il giro del mondo Sulle note di "Another brick in the wall", la Sud mette in scena un'opera maestra.

È il primo big match del campionato e la tifoseria risponde con una coreografia da oscar. Forse, la più elaborata dopo quella - probabilmente inarrivabile - di Salernitana-Udinese a tema western in occasione del match decisivo per la permanenza in Serie A.

Shine on you crazy diamond

Stavolta, però, la coreografia è partita con il giusto anticipo per evitare che si arrivasse al fischio d'inizio con lo show sugli spalti ancora in atto. Alle ore 20:30 risuona "Another brick in the wall", capolavoro intramontabile dei Pink Floyd. E così, il muro granata si compatta e riempie ogni minimo spazio, con tre elementi. Due di questi, i laterali, rimarranno durante tutta la coreografia, mentre quello centrale cadrà per far posto a un prima che richiama "The dark side of the moon". Ed ecco che, nel terzo atto, arriva il vero omaggio alla Bersagliera, con il primsa che cede il posto a un cavalluccio incastonato in un diamante. "Shine on you crazy diamond" diventa così "Continua a brillare pazzo diamante".

Tutto lo stadio - meno la curva dell'Inter, che vanta tanti tifosi di Salerno - applaude l'ingegno, l'estro, la creatività e l'organizzazione della Curva Sud. Ancora una volta, sugli spalti, la Salernitana è da Champions League.