Salernitana, al Mary Rosy ci sarà anche Simy: Sousa valuta il nigeriano Il calciatore è fuori lista e non può essere convocato. Ma l'elenco può essere modificato

Alla ripresa degli allenamenti della Salernitana ci sarà anche un volto nuovo nel gruppo di Paulo Sousa. Si tratta di Simy, attaccante che ha vissuto da separato in casa questi ultimi mesi e che da questo pomeriggio tornerà a lavorare con i compagni. Dopo un lungo tira e molla a suon di diffide e carte bollate, la Salernitana ha deciso di reintegrare l'attaccante nigeriano che, al momento, non rientra nella lista degli over consegnata in Lega.

Simy, dunque, farà parte del gruppo squadra ma non potrà essere convocato per gli impegni ufficiali. È chiaro, però, che con il reintegro Sousa potrà valutarne quotidianamente l'impegno ed il lavoro che sarà effettuato sul campo, al fine di capire se l'ex Crotone potrà avere o meno una chance. La Salernitana, infatti, ha lasciato libero un posto nella lista degli over che potrebbe essere occupato in qualsiasi momento. L'ipotesi, al momento, sembra poco realistica visti anche i rapporti tra Simy e la società. Ma non è da escludere che in caso di emergenza il club granata possa puntare anche sulla punta nigeriana. Alla ripresa, intanto, i riflettori saranno puntati soprattutto sull'infermeria: Candreva ha smaltito i postumi dell'affaticamento muscolare accusato ad Empoli e dovrebbe tornare regolarmente a disposizione per Monza. Non ci saranno, invece, Coulibaly ed Ikwuemesi che torneranno a disposizione dopo la sosta del campionato.