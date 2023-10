Il neo prefetto Esposito svela: «Tifo Salernitana dai tempi del Vestuti» «Seguivo a distanza le partite, ora andrò all'Arechi. Recupereremo il ritardo in classifica»

È un autentico ritorno a casa per Francesco Esposito. Il neo prefetto di Salerno, dopo l’incarico ricoperto a Belluno, lavorerà nella sua città natale. Originario del quartiere Torrione, il 58enne durante la presentazione alla stampa non ha nascosto il legame forte che, da sempre, lo lega a Salerno. Un vincolo esteso anche al mondo del calcio. «Sono molto tifoso della Salernitana», ha detto Esposito senza fare mistero della sua passione per i granata. Un’appartenenza nata ai tempi del “Vestuti” e che, adesso, potrà manifestare direttamente dagli spalti dell’Arechi.

«Tifo Salernitana da sempre», ha spiegato Esposito che, riavvolgendo il nastro dei ricordi, ha raccontato. «Da giovane frequentavo il Vestuti. Il tifo è una cosa bella soprattutto se vissuto con sportività. Sono abbonato a Dazn per seguire a distanza la squadra del mio cuore. Non ho mai perso una partita, spostavo gli appuntamenti proprio per guardare la Salernitana. Ora andrò all’Arechi, sarà tutt’altra emozione poter vedere i granata sul campo. L’avvio non è stato entusiasmante, speriamo recuperi il ritardo in classifica, ma sono certo che ce la faremo anche quest’anno».