LIVE. Monza-Salernitana, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

Arrivano le formazioni ufficiali. Confermate le anticipazioni della vigilia in casa Salernitana. Sousa si affida al 3-4-2-1 con Candreva e Cabral alle spalle di Dia. Davanti ad Ochoa il trio composto da Daniliuc, Gyomber e l'ex Pirola. Bohinen e Legowski saranno i due centrali con Kastanos e Mazzocchi sulle corsie esterne. Solo panchina per Coulibaly che potrebbe avere spazio a partita in corso.

Solo due novità nel Monza: in difesa D'Ambrosio preferito ad Andrea Carboni; davanti gioca Vignato (e non Mota Carvalho) dal 1' sulla trequarti con Colpani, alle spalle di Colombo.

MONZA-SALERNITANA: LE FORMAZIONI UFFICIALI

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Vignato; Colombo. A disposizione: Sorrentino, Lamanna, Gori, Donati, Birindelli, A.Carboni, Bondo, Machin, Akpa Akpro, F. Carboni, Pereira, V. Carboni, Mota Carvalho, Gomez, Maric. Allenatore: Palladino.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Kastanos, Legowski, Bohinen, Mazzocchi; Cabral, Candreva; Dia. A disposizione: Costil, Allocca, Bronn, Lovato, Fazio, Sambia, Maggiore, Coulibaly, Martegani, Tchaouna, Stewart, Botheim. Allenatore: Sousa.

ARBITRO: Massimi di Termoli - assistenti: De Meo e Laudato. IV uomo: Cosso. Var: Abbattista/AVar: Meraviglia.