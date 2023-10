Salernitana, intesa con Inzaghi ma Iervolino prende ancora tempo Valutazioni anche su De Sanctis che dovrebbe restare, in serata attese le ufficialità

Si profila un’altra giornata frenetica in casa Salernitana. Danilo Iervolino, dopo una lunga riunione con l’ad Maurizio Milan e il ds Morgan De Sanctis ha fatto slittare ad oggi la decisione sul futuro di Paulo Sousa. Uno scenario ancora intricato e che - raccontano spifferi - è ancora aperto ad ogni scenario. Iervolino non ha sciolto le riserve e lo farà soltanto dopo un’accurata riflessione.

Nel frattempo tutti gli altri interpreti sono nel limbo. A cominciare da Paulo Sousa, allenatore virtualmente sfiduciato ma che avrebbe ancora la fiducia di una parte dello spogliatoio; attende anche Filippo Inzaghi, papabile successore che ha dato ampie garanzie alla Salernitana, raggiungendo la quadratura contrattuale che, tuttavia, non è stata ancora ratificata. E, novità di queste ore, attende un segnale anche il direttore sportivo Morgan De Sanctis, la cui posizione non è più salda come un tempo ma che - almeno per ora - dovrebbe restare al suo posto.

Iervolino si è preso ancora qualche ora per pensarci, poi arriveranno le comunicazioni ufficiali.

La percezione è che alla fine il ribaltone ci sarà con Filippo Inzaghi che è pronto a subentrare a Paulo Sousa. Ma i precedenti del recente passato (Leonardo Semplici aveva raggiunto un’intesa di massima, poi il presidente richiamò in panchina Davide Nicola) impongono la linea della prudenza. La palla passa a Iervolino che entro stasera dovrebbe sciogliere definitivamente le riserve.