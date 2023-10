Salernitana, due giorni di doppie sedute: Inzaghi pensa alla difesa a quattro Il 3-4-2-1 consentirebbe di conservare il doppio trequartista già impiegato da Sousa

Pippo Inzaghi ha disposto subito due giorni di doppie sedute per la Salernitana. Il neo tecnico dei granata, nonostante l'assenza dei nazionali, intende sfruttare la sosta per migliorare sia dal punto di vista tattico che atletico.

Super Pippo in questi primissimi giorni sta lavorando soprattutto sull'umore del gruppo, nella speranza di riuscire a creare subito il giusto feeling con i suoi calciatori. “Devono tornare a divertirsi e a credere nei propri mezzi”, ha ripetuto spesso Inzaghi durante la conferenza stampa di presentazione. Ma l'ex allenatore di Reggina e Benevento sta iniziando a lavorare anche sulla tattica. L'idea è di ripartire dal 4-3-2-1, modulo che consentirebbe di conservare il doppio trequartista impiegato già da Paulo Sousa ma impiegando un uomo in più in difesa.

Centrale sarà l'apporto di Coulibaly: il maliano, dopo aver smaltito i postumi dell'infortunio, sta sfruttando la sosta per ritrovare la miglior condizione e arrivare pronto alla ripresa del campionato. Non a caso già dal primo giorno Inzaghi si è fermato spesso a parlare con il centrocampista, attorno al quale ruota l'idea di calcio che intende realizzare Super Pippo. Il neo tecnico della Salernitana ha disposto due giorni di doppie sedute di lavoro, mentre domani è in programma soltanto una seduta al mattino. Probabile che nell'ultimo allenamento della settimana possa esserci più spazio per la tattica, magari con una partita in famiglia che servirà per valutare l'organico del cavalluccio marino.