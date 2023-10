Salernitana, gerarchie azzerate: sperano Bronn, Sambia e...Simy Primi elogi anche per Martegani che potrebbe essere impiegato a ridosso della punta

Con l'arrivo di Filippo Inzaghi in panchina ed il probabile cambio di modulo, in casa Salernitana si azzereranno anche tutte le gerarchie fissate in questi mesi. Un fattore che lascia ben sperare soprattutto quei calciatori che hanno avuto meno spazio. È il caso di Bronn e Sambia, fin qui rimasti totalmente ai margini. Il difensore tunisino, bocciato pubblicamente da Sousa, non ha mai visto il campo; il terzino francese ha collezionato appena dodici minuti. Con il probabile passaggio alla difesa a quattro, entrambi potrebbero tornare utili alla causa, soprattutto se Inzaghi dovesse intravedere segnali positivi in questa settimana di sosta.

Discorso diverso per Simy: l'attaccante, separato in casa fino a qualche settimana fa, è tornato ad allenarsi con il gruppo da poco. In questi primi giorni di allenamento è apparso molto motivato e non è da escludere che Inzaghi possa decidere di dargli una chance, anche per provare ad aumentare il peso specifico del reparto avanzato. Il nigeriano al momento è fuori lista ma la Salernitana può modificare l'elenco in qualsiasi momento. Inzaghi ha approfittato dei due giorni di doppia seduta per iniziare a studiare la rosa e capire come valorizzare al meglio i calciatori che ha a disposizione. Indicazioni interessanti sono arrivate anche da Martegani che con il nuovo corso tecnico potrebbe essere avvicinato alla porta e schierato sulla trequarti insieme a Candreva.