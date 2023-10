Salernitana, Sousa rompe il silenzio: «Salerno avrà sempre spazio nel mio cuore» Sui social il messaggio di saluto a città, squadra e tifosi. Ma è gelo con proprietà e dirigenza

A sei giorni di distanza dall'annuncio dell'esonero, Paulo Sousa rompe il silenzio e, via social, saluta Salerno e la Salernitana. Un post a cuore aperto, quello pubblicato dall'allenatore portoghese nel quale, però, spiccano i mancati saluti e ringraziamenti a proprietà e dirigenza. Segno evidente di come il rapporto fosse, ormai, compromesso, ancor di più dopo le parole pronunciate da Danilo Iervolino in conferenza stampa.

«Un enorme grazie ai miei giocatori, siete i veri eroi delle mio viaggio a Salerno», ha esordito Paulo Sousa. «La vostra dedizione, il vostro impegno, il modo in cui abbiamo lottato insieme, non solo ci hanno reso una squadra ma una famiglia che ci ha reso più forti. È stato un onore essere al vostro fianco. Un profondo ringraziamento a tutti i tifosi. Abbiamo lottato, abbiamo pianto, abbiamo riso e siamo cresciuti insieme. La vostra passione è il battito del cuore della Salernitana ed è stato un onore far parte della vostra famiglia. Un ringraziamento speciale ai piccoli tifosi per i tanti momenti di gioia che mi hanno regalato e che abbiamo vissuto insieme. Non dimenticherò mai la bellezza umana che ho ritrovato, mi sento più ricco, con un bagaglio di emozioni e di veri amici per la vita.

Vado avanti e Salerno avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Forza Salernitana», le parole con cui Paulo Sousa ha salutato il mondo granata.