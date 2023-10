Salernitana, Inzaghi pensa al 4-3-2-1 e aspetta il rientro di Dia La prova disputata in Nazionale dal senegalese lascia ben sperare Super Pippo

Ha giocato poco più di venti minuti ma ha avuto una clamorosa occasione per andare a segno. Arrivano segnali positivi dalla prova disputata da Boulaye Dia con la maglia del Senegal. L'attaccante della Salernitana, nell'amichevole disputata ieri contro il Camerun, è subentrato al 25' della ripresa, prendendo il posto di Habib Diallo. Dopo soli dieci minuti dal suo ingresso in campo, l'ex Villareal ha avuto sui piedi la palla del 2-0 ma la traversa gli ha negato la gioia del gol a portiere battuto.

Un segnale di vitalità che lascia ben sperare in vista del rientro a Salerno dove, da domani, Dia inizierà a lavorare con il gruppo di Filippo Inzaghi. Il neo allenatore della Salernitana, chiaramente, punta molto sull'attaccante senegalese che, dopo l'infortunio e le incomprensioni di questi mesi, dovrà riuscire a mettersi alle spalle il momento difficile. Super Pippo, da attaccante navigato, proverà a rivitalizzare il reparto offensivo del cavalluccio marino che domenica dovrà affrontare subito un delicatissimo scontro salvezza contro il Cagliari. La figura di Dia sarà centrale negli equilibri di gioco della Salernitana che, con il nuovo corso tecnico, dovrebbe ripartire dal 4-3-2-1: Candreva ed uno tra Kastano, Cabral e Martegani agiranno alle spalle della punta senegalese che dovrà dimostrare di essere pienamente recuperato e pronto a sacrificarsi per la causa granata. Un messaggio che Inzaghi ha ribadito sin dal primo giorno e che, a partire da domani, rappresenterà un diktat anche per Dia.