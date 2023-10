Salernitana, Cicerelli presenta Inzaghi: "È l'uomo giusto per questa squadra" Lo scorso anno Super Pippo ha allenato il centrocampista a Reggio Calabria

Nell'ultima puntata di Granatissimi, in onda martedì 17 ottobre 2023, è intervenuto in collegamento l'ex giocatore della Salernitana, Emanuele Cicerelli, allenato già da Filippo Inzaghi a Reggio Calabria nell'ultima stagione. Il centrocampista ha parlato del nuovo mister granata, sottolineando le qualità umane e sportive di Super Pippo.

Cicerelli tesse le lodi di Inzaghi: "Contentissimo per lui e per Salerno"

«Secondo me (Inzaghi) è quello che ci vuole. Del mister posso parlare solo bene. In una situazione del genere, abbastanza complicata e con l'umore un po' giù, tra giocatori staff e tifoseria... Ci sta che quando mancano risultati, una persona positiva come lui - che sarà carico a mille e avrà già mostrato questa energia in questi giorni che ha avuto a disposizione - può solo far bene. Sono contentissimo per lui e contentissimo per Salerno. Spero che i risultati arrivino da subito. Se lo merita lui e se lo merita anche la Salernitana. Sono sicuro che il mister, una occasione del genere, non se la farà scappare. La sfrutterà al meglio, con tutta la voglia che ha". E chiude con un grande "In bocca al lupo!" al mister e a tutta la Salernitana.