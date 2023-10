Salernitana, a volte ritornano: Nicola Corrent nello staff di Pippo Inzaghi L'ex calciatore granata torna a Salerno a distanza di 22 anni dall'esperienza da calciatore

Si arricchisce di una nuova figura lo staff tecnico di Filippo Inzaghi. Da ieri è arrivato al Mary Rosy l'ex calciatore granata Nicola Corrent. Veronese di nascita, 44 anni, ricoprirà il ruolo di collaboratore tecnico nello staff di Super Pippo. Lo scorso anno Corrent ha allenato il Mantova in serie C, conquistando 8 vittoriem 7 pareggi e 13 sconfitte. Dal 2016 al 2022, invece, aveva maturato esperienza nel settore giovanile del Verona.

Per Corrent si tratta di un ritorno a Salerno: dal 1999 al 2001 ha indossato la maglia della Salernitana, collezionado 43 presenze in serie B che gli valsero anche la convocazione con le rappresentative giovanili azzurre (Under 20 e Under 21).

A distanza di 22 anni Corrent ritorna in granata e andrà a rimpinguare lo staff di Pippo Inzaghi. Il neo tecnico della Salernitana aveva portato con sé Maurizio D'Angelo (vice); Luca Alimonta (preparatore atletico), Simone Baggio (match analyst) e Daniele Cominotti (preparatore atletico). La Salernitana, inoltre, aveva già in dote due preparatori dei portieri (Michelangelo Rampulla e Mauro Lamberti), tre preparatori atletici (Vincenzo Laurino, Marco Celia e Daniele Tozzi) e un match analyst (Sandro Antonini).