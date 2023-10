Salernitana-Cagliari, arbitra Chiffi: tutti i precedenti con l'arbitro padovano Con la sua direzione un bilancio molto equilibrato, che recita 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte

Per il match salvezza della nona giornata di campionato tra Salernitana e Cagliari, la direzione di gara è stata affidata all'esperto Daniele Chiffi. Il 38enne, laureato in ingegneria gestionale, ha arbitrato le due compagini in gioco lo stesso numero di volte. Assistenti: Alessio Tolfo (sez. Pordenone) – Marco Ceccon (sez. Lovere). IV Uomo: Alessandro Prontera (sez. Bologna). Var: Valerio Marini (sez. Roma 1). Assistente Var: Marco Serra (sez. Torino).

I precedenti della Salernitana con Chiffi

Per entrambe le compagini (Salernitana e Cagliari) ci sono 8 precedenti con l'arbitro Chiffi. Per i granata, il primo incrocio con l'arbitro padovano risale al settembre 2015, con la vittoria interna nel derby contro l'Avellino per 3-1. L'ultimo scontro è stato di nuovo un derby, stavolta negativo, in cui il Napoli (futuro campione d'Italia) vince per due reti a zero all'Arechi il 21 gennaio 2023.

Serie B 06-09-2015 Salernitana Avellino 3-1

Serie B 21-11-2015 Latina Salernitana 2-2

Serie B 01-04-2017 Pisa Salernitana 0-1

Serie B 19-11-2017 Salernitana Cremonese 1-1

Serie B 15-12-2020 Salernitana Lecce 1-1

Serie B 02-04-2021 Lecce Salernitana 2-0

Serie A 22-10-2022 Salernitana Spezia 1-0

Serie A 21-01-2023 Salernitana Napoli 0-2

I precedenti del Cagliari con l'arbitro dello scontro salvezza di domani

Il direttore di gara ha già arbitrato anche i rossoblù in altrettante precedenti occasioni (otto), tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, con un bilancio complessivo in chiaroscuro, con tre vittorie, quattro sconfitte e un pareggio.

Serie B 15-10-2022 Cagliari Brescia 3-1

Serie A 09-04-2022 Cagliari Juventus 1-2

Coppa Italia 14-01-2020 Inter Cagliari 4-1

Serie A 20-10-2019 Cagliari Spal 2-0

Serie A 05-05-2019 Napoli Cagliari 2-0

Serie B 02-04-2021 Empoli Cagliari 2-0

Serie B 06-05-2016 Bari Cagliari 0-3

Serie B 12-12-15 Livorno Bari 1-1

Chiffi al quarto incontro in Serie A della stagione

Daniele Chiffi viene chiamato a dirigere il quarto incontro in massima serie di questa stagione. Per questa stagione 2023/2024, ha diretto Torino-Genoa (1-0) alal terza giornata; Udinese-Fiorentina (0-2) alla quinta giornata e Atalanta-Juventus (0-0) alla settima. Nella precedente stagione, Chiffi è stato chiamato a dirigere 15 incontri di Serie A, trovandosi sulla strada della Salernitana in due occasioni. In entrambi i casi ha arbitrato i granata all'Arechi e oltre alla sconfitta interna della Bersagliera contro il Napoli, ha avuto l'onere e l'onore di dirigere il match di addio al calcio di Ribery, in quel Salernitana-Spezia 1-0 deciso da un eurogol di Paco Mazzocchi.