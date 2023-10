Salernitana-Cagliari, è scontro salvezza: Inzaghi vuole una prima da urlo Esordio in granata per Super Pippo che si affida al 4-3-2-1 con Candreva e Cabral alle spalle di Dia

Ha lavorato molto sulla mente dei suoi calciatori Pippo Inzaghi, tecnico che questo pomeriggio (ore 15) farà il suo esordio sulla panchina della Salernitana nel match casalingo contro il Cagliari. Uno scontro salvezza importantissimo e che può rappresentare già un crocevia per la stagione delle due squadre. Non a caso Inzaghi, alla vigilia, ha ribadito l'importanza di gettare il cuore oltre l'ostacolo, anche per riportare i tifosi dalla propria parte. «Voglio vedere una squadra coraggiosa che ha voglia di lottare, di giocare bene ed essere concreta», ha detto Super Pippo in conferenza stampa. «Dobbiamo mettere in campo la voglia di cambiare rotta e tornare a fare quello che è stato fatto lo scorso anno».

Inzaghi dovrebbe ripartire dal 4-3-2-1 anche se, durante la conferenza pre-gara, ha ammesso di avere tanti dubbi di formazione e che tutti i suoi calciatori hanno lavorato al massimo per avere una chance dal 1'. Tra i pali, nonostante il tour de force effettuato con la Nazionale messicana, dovrebbe giocare comunque Ochoa. In difesa Mazzocchi e Bradaric saranno gli esterni con Pirola e Gyomber al centro. I dubbi principali riguardano la mediana dove l'unico certo di una maglia è Coulibaly, mentre Martegani e Bohinen sembrano in vantaggio su Kastanos e Maggiore. Davanti Dia sarà la prima punta con Candreva e Cabral sulla trequarti.

SALERNITANA-CAGLIARI: LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Mazzocchi, Gyomber, Lovato, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Martegani; Cabral, Candreva; Dia. A disposizione: Costil, Fiorillo, Daniliuc, Pirola, Fazio, Sambia, Maggiore, Legowski, Kastanos, Tchaouna, Stewart, Ikwuemesi. Allenatore: F. Inzaghi.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Wieteska, Dossena, Obert; Nandez, Makombou, Prati, Sulemana, Jankto; Luvumbo, Petagna. A disposizione: Radunovic, Goldaniga, Viola, Deiola, Augello, Azzi, Shomurodov, Pavoletti, Mancosu, Di Pardo, Zappa, Oristanio, Desogus, Lapadula. Allenatore: Ranieri.

ARBITRO: Chiffi di Padova - assistenti: Tolfo e Ceccon. IV uomo: Prontera. Var: Marini/Avar: Serra.