Carabinieri in azione all'Arechi: controlli prima di Salernitana-Cagliari Chiusa la cucina al servizio dell'area hospitality, verifiche anche sui punti ristoro

Carabinieri in azione allo stadio Arechi prima del fischio d’inizio di Salernitana-Cagliari. I militari, secondo quanto si apprende, hanno disposto la chiusura della cucina al servizio dell’area hospitality. Dai controlli, infatti, è emerso che i locali sarebbero inadeguati e non a norma. Gli uomini dell’Arma hanno eseguito accertamenti anche presso i punti ristoro ma, al momento, non è ancora noto l’esito dei controlli. L’attività è stata eseguita dai carabinieri della compagnia di Salerno, guidati dal maggiore Antonio Corvino, con il supporto dei militari del Nas, del Nil e del personale dell’Asl di Salerno.